Eğitim Temalı 6. Uluslararası Kısa Film yarışmamızın başvuru süreci sona ermiştir. Katılımınız ve emekleriniz için teşekkür ederiz. Derecelendirme ve ödül töreni ile ilgili süreçler sizlerle ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.
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Eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı, tüm dünyada ortak iş ve emek konusu olan eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; ayrıca, iş birliği içerisinde olduğumuz eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarımızı genişletmeyi, iş birliğimizi güçlendirmeyi, ortak işimiz olan eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedefliyoruz.
2019 yılında beşincisi düzenlenen "EĞİTİM TEMALI" kısa film yarışmasında ödül alan ilk üç eser.
2018 yılında dördüncüsü düzenlenen "EĞİTİM TEMALI" kısa film yarışmasında ödül alan ilk üç eser.
2017 yılında üçüncüsü düzenlenen "VEFA TEMALI" kısa film yarışmasında ödül alan ilk üç eser.
2016 yılında beşincisi düzenlenen "ÖRGÜTLENME TEMALI" kısa film yarışmasında ödül alan ilk üç eser.
7.sını düzenlediğimiz Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışmamıza geçtiğimiz yıllarda yüzlerce eser katıldı. Eserlerden ödüle layık görülenler, başka platformlarda büyük beğeni toplayanlar oldu. Aynı zamanda genç yönetmenler için bir fırsat olan yarışmamız, sinema tutkusu olan birçöok gencimizin sinemacılığıa başlamasında milat oluşturdu. Profesyoınel birçok yönetmenin yarışmamıza gönderdiği eserler, yarışmamızın niteliği açısında katma değer üretti. Bugüne kadar yarışmamızda duayen sinemacılar jüri başkanlığı yaptı. Jüri üyelerinmiz, her zaman alanında otorite olan, kıymetli, sinemacı, yazar, eleştirmen ve akademisyenlerden oluştu. Eğitim, Sendika, Sinema kavramlarını birbiriyle buluşturan, sinemacılar için fırsat ve imkan oluşturan yarışmamızın bu yeni yüzüyle, sanata, eğitime ve sendikacılığı uluslararası boyutta hizmet edeceğine inanıyoruz.