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Yarışmamız

7.sını düzenlediğimiz Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışmamıza geçtiğimiz yıllarda yüzlerce eser katıldı. Eserlerden ödüle layık görülenler, başka platformlarda büyük beğeni toplayanlar oldu. Aynı zamanda genç yönetmenler için bir fırsat olan yarışmamız, sinema tutkusu olan birçöok gencimizin sinemacılığıa başlamasında milat oluşturdu. Profesyoınel birçok yönetmenin yarışmamıza gönderdiği eserler, yarışmamızın niteliği açısında katma değer üretti. Bugüne kadar yarışmamızda duayen sinemacılar jüri başkanlığı yaptı. Jüri üyelerinmiz, her zaman alanında otorite olan, kıymetli, sinemacı, yazar, eleştirmen ve akademisyenlerden oluştu. Eğitim, Sendika, Sinema kavramlarını birbiriyle buluşturan, sinemacılar için fırsat ve imkan oluşturan yarışmamızın bu yeni yüzüyle, sanata, eğitime ve sendikacılığı uluslararası boyutta hizmet edeceğine inanıyoruz.